Network Password Recovery - Netzwerk-Login-Daten zeigen

Passwort-Tool

Systemanforderungen

Mit der Freeware Network Password Recovery 1.56 lassen sich verschiedene Login-Daten des aktuell angemeldeten Windows-Nutzers auslesen. Gefunden werden unter anderem die Passwörter von Remote-Computern und Exchange-Mailservern.Das nur wenige Kilobyte große Tool steht sowohl als 32- als auch 64-Bit-Variante zur Verfügung und kann nach dem Entpacken ohne Installation ausgeführt werden. Gefundene Passwörter sowie die zugehörigen Benutzernamen listet Network Password Recovery in einer tabellarischen Übersicht zusammen mit weiteren Informationen auf.Unterstützt werden die Passwörter von Remote-PCs im lokalen Netzwerk, Passwörter von Mail-Accounts auf Exchange-Servern, MSN-Messenger-/Windows-Messenger-Passwörter, Kennwörter von passwortgeschützten Internetseiten, die mit dem Internet Explorer 7.x oder 8.x geöffnet wurden, sowie Passwörter von Remote Desktop 6.In erster Linie ist das Programm dazu gedacht, die Passwörter des derzeit angemeldeten Nutzers auslesen. Allerdings ist es auch möglich, ein beliebiges anderes Benutzerprofil auszuwählen, wobei dann jedoch die Eingabe des letzten Login-Passworts erforderlich ist. Die gefundenen Informationen lassen sich entweder in die Zwischenablage kopieren oder als TXT- beziehungsweise als HTML-Datei exportieren.Network Password Recovery läuft unter Windows 98/ME, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Windows 2000 wird hingegen nicht unterstützt. In allen Fällen muss man mit Administratorrechten angemeldet sein. Auf der offiziellen Website findet sich eine zusätzliche Sprachdatei, mit der Sie das Tool auf Deutsch umstellen können.Der Entwickler weist darauf hin, dass Network Password Recovery von manchen Virenscannern als Trojaner beziehungsweise Virus erkannt wird. Allerdings handele es sich dabei um einen Fehlalarm.Möchten Sie weitere Browser-, Netzwerk- oder E-Mail-Passwörter auslesen? Wie das geht und wie Sie selbst einen verlorengegangenen Windows-Produktschlüssel auslesen können, erfahren Sie in unserem Artikel: Ausgesperrt? Verlorene Passwörter einfach auslesen!