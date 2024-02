Super Bowl 2024: VW und eine 'amerikanische Liebesgeschichte'

Volkswagen hat inzwischen auch in den USA eine lange Geschichte: Vor genau 75 Jahren fuhr der erste Volkswagen Beetle über amerikanische Straßen. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hat der deutsche Autobauer dieses Jahr (nach zehn Jahren Abwesenheit) wieder einen Werbespot für den Super Bowl produziert.Begleitet von Neil Diamonds "I Am... I Said" zeigt das Video mit einer Mischung aus historischem und nachgestelltem Filmmaterial sowie Film- und Serienschnipseln einige der Momente, in denen Volkswagen seinen Platz in der amerikanischen Kultur finden konnte. Dazu zählen Ausschnitte aus "Herbie groß in Fahrt", "Der tolle Käfer in der Rallye Monte Carlo" oder "Die Simpsons".