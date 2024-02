Ängstliche Beifahrer kennen es vielleicht: Wird die Fahrt zu rasant, hält man sich gern "leicht" verkrampft am Griff über dem Seitenfenster fest. Den Fahrgästen im Super-Bowl-Werbespot für den neuen 2024 Tacoma geht es da nicht anders, doch wie heißt dieser Griff eigentlich genau? Inspiriert von den Schreien diverser Angsthasen hätte Toyota da ein paar Ideen. Wie wäre es mit dem "Whoah, Whoah, Whoah, Whoah, Whoah"-Griff oder dem "No Me Gusta"-Griff"?