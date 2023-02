Super Bowl 2023: Skechers und ein Tag mit Rapper Snoop Dogg

Im Spot begleitet ihr Snoop Dogg auf ein turbulentes Abenteuer, bei dem er zeigt, wie Skechers in jeden Teil seines Lebens passt. Zu den Klängen des neuen Hits "Who Am I? (What's My Name?)" reitet, chillt, klammert und trainiert Snoop in Skechers Hands Free Slip-ins durch seinen energiegeladenen und arbeitsreichen Tag. Achten Sie auf Gastauftritte von Howie Long, Tony Romo und Snoops enger Freundin Martha Stewart.