Super Bowl 2023: Farmer's Dog bringt unsere Herzen zum Schmelzen

Was wäre der Super Bowl ohne süße Hunde in der Werbung? Sicherlich nur halb so schön und in diesem Jahr sind es (neben Amazon ) die Hundefutter-Spezialisten von The Farmer's Dog, die unsere Herzen zum Schmelzen bringen. Der Werbespot stellt die Liebe zwischen einem kleinen Mädchen und einem Welpen in den Mittelpunkt und zeigt uns, wie die beiden zusammen älter werden. "Forever" ist dabei der erste Super-Bowl-Werbespot von The Farmer's Dog überhaupt.