Super Bowl 2023: Tubi lässt uns tief in den Kaninchenbau blicken

Tubi hat den womöglich bizarrsten Werbespot zum diesjährigen Super Bowl beigesteuert. In diesem werden wir Zeuge, wie einige gigantische Hasen Männer und Frauen aus ihrem Alltag entführen und in den metaphorischen Kaninchenbau werfen, den der Streamingdienst mit seiner vielfältigen Bibliothek von Filmen, Shows und Serien bereitstellt. Doch wer jetzt hierzulande ins Rabbit Hole absteigen möchte, wird enttäuscht: Bisher ist Tubi nur in den USA verfügbar.