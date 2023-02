Super Bowl 2023: Rakuten wirbt mit "Not So Clueless"

Alicia Silverstone (Clueless - Was sonst!) ist in diesem Werbespot wieder als Cher Horowitz zu sehen, und damit auch der ikonische gelb-karierte Rock. Sie bietet eine witzige, moderne Variante des Filmklassikers von 1995. Auch Amber (Elisa Donovan) ist in dieser Shopping-Anzeige für Rakuten anwesend, einem Affiliate-Wiederverkäufer, der mit Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um Kunden Rabatte zu bieten.