Super Bowl 2023: M&Ms mit Maya Rudolph und den Muschelbissen

M&Ms löste im Januar eine Diskussion aus, als sie "fälschlicherweise" ankündigten, dass die Maskottchen der Werbespots durch die Schauspielerin Maya Rudolph ersetzt würden. Das stimmt zwar nicht, aber Rudolph spielt es in der Super-Bowl-Werbung. Hier will sie die Süßigkeit durch in Schokolade getauchte Muschelbissen ersetzen, nach allen Regeln der Kunst.