Super Bowl 2023: Avocados from Mexico schaffen nackte Tatsachen

Was wäre wohl, wenn es die Avocados from Mexico schon im Garten Eden gegeben hätte? Dann hätten vermutlich weder Adam noch Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen und der Mensch wäre wohl niemals von der Furcht vor seiner eigenen Nacktheit erfüllt worden. Wie das Leben im "Big Apple", Pardon, "Big Avocado", dann heute aussähe, zeigt uns eine nackte Anna Faris, die hierzulande vor allem durch ihre Auftritte in den Scary Movie-Filmen bekannt sein dürfte.