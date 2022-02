Super Bowl 2022: Rakuten kontert jeden Pokereinsatz

Die Shopping-Plattform Rakuten ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Werbespot beim Super Bowl dabei und konnte für diesen die Schauspielerin Hannah Waddingham gewinnen. Der weibliche Star aus Apples Erfolgsserie Ted Lasso nimmt in dem Clip an einem Pokerspiel teil und treibt den Einsatz in gefährliche Höhen. Ihre Gegenspielerin lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und kontert problemlos jedes Gebot. Mit dem Rakuten-Cashback hat sie außerdem noch ein unschlagbares Ass im Ärmel.