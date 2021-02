Super Bowl 2021: Jeep und Springsteen rufen zum Zusammenhalt auf

Nachdem Jeep im letzten Jahr beim Super Bowl mit einer Neuinterpretation des Films "Und täglich grüßt das Murmeltier" für ein witziges Highlight sorgte, schlägt der Autobauer in Zeiten der Pandemie und einer politischen Spaltung der USA in diesem Jahr ernstere Töne an. Der Werbespot beschert uns zugleich einen Auftritt von Bruce Springsteen, der die Zuschauer zum Zusammenhalt und ein Wiederfinden der "Mitte" aufruft - dafür wurde eine kleine Kapelle im Zentrum der USA zum Symbol dieser Botschaft ausgewählt. Ein neues Automodell zeigt der Spot hingegen nicht, denn Springsteen ist mit seinem 1980 Jeep CJ-5 unterwegs.