Super Bowl 2023: Jeep tanzt den tierischen 'Electric Boogie'

Dieser Clip für den neuen 2023 Jeep 4xe hat eigentlich alles, was man für einen erfolgreichen Werbespot braucht: Ein Elektroautoauto in auffälligen Farben, unberührte Natur - und natürlich einen ganzen Haufen tanzender Tiere. Und während Giraffe, Erdmännchen & Co. die Pfoten beziehungsweise die Hufen schwingen, ertönt aus dem Autoradio der "Electric Boogie" als Remix von Shaggy und Marcia Griffiths. Der Autohersteller verspricht übrigens, dass bei den Dreharbeiten keine Tiere auf ihrer natürlichen Tanzfläche gestört wurden.