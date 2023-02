Paramount Plus zeigt seinen starbesetzten Super-Bowl-Werbespot

Paramount ist in diesem Jahr mit einem Werbespot beim Super Bowl vertreten, welcher natürlich auf den Streaming-Dienst Paramount Plus aufmerksam machen soll. Star des Clips ist Sylvester Stallone, der hier den Paramount Mountain erklimmt - ob er es bis zur Spitze schafft? Neben Stallone (derzeit in Tulsa King zu sehen) haben auch dessen Töchter Sophia, Scarlet und Sistine sowie weitere Paramount-Stars wie Beavis und Butt-Head, Captain Pike und Dora einen Auftritt in dem Video.