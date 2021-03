Microsoft wirbt mit Marvel-Star Falcon für seine neuen Xbox-Konsolen

Und wo bleibt der Winter Soldier?

Nächste Woche startet auf Disney+ mit The Falcon and the Winter Soldier die zweite Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) und diese setzt dort an, wo die MCU-Phase 3 aufgehört hat, nämlich dem Thanos-bedingten Verschwinden bzw. Wiederauftauchen unzähliger Menschen.Einer davon war Sam Wilson alias Falcon und dessen Darsteller Anthony Mackie fragt nun, was er in den letzten fünf Jahren verpasst hat. Mackie blickt in diesem Werbespot in die Kamera und erzählt, dass er als Avenger den "größten und hässlichsten Bösewicht der Galaxie" bekämpft habe und "sogar einen sprechenden Baum" getroffen habe.Falcon: "Ich dachte, ich bin für alles bereit, doch dann wurde alles wirklich merkwürdig. Ich hörte für fünf Jahre auf zu existieren, bekam nicht mit, wie meine Neffen aufwuchsen. Es gibt so viel, das ich nachholen muss."In ernster Stimme fragt der Schauspieler: "Hier bist du an der Reihe. Was habe ich verpasst?" Hier schwenkt die Kamera zu einem nerdigen Langhaarigen mit Xbox-T-Shirt, dieser zeigt schlicht zum aktuellen Konsolen-Duo, also Xbox Series S und Xbox Series X . Danach folgt ein kurzer Blick auf Spiele wie Halo und Forza, Falcon und Zuschauer erfahren auch, dass man mit dem Xbox Game Pass Ultimate sein "nächstes Lieblingsspiel entdecken" könne.Der Werbeclip weist natürlich auch darauf hin, dass The Falcon and the Winter Soldier ab 19. März 2021 auf Disney+ zu sehen sind, zum Schluss gibt es auch noch einen kleinen Rausschmeißer-Gag, denn Anthony Mackie wird vom Xbox-Verkäufer gefragt, ob er "die Flügel sehen" kann - erntet aber nur einen bösen Blick vom Marvel-Helden.Sein von Sebastian Stan gespielter Serien-Mitstreiter "Bucky" Barnes alias Winter Soldier kommt in dem Clip nicht vor, es ist aber denkbar, dass der zweite Star von The Falcon and the Winter Soldier in einem weiteren, noch nicht veröffentlichten Werbeclip zu sehen sein wird.