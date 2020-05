Microsoft Surface Go 2: Neues 2-in-1-Tablet offiziell vorgestellt

Wenig überraschend hat Microsoft die nächste Version des kompakten 2-in-1-Gerätes Surface Go vorgestellt: Das Surface Go 2 kommt mit einem leicht größeren Display, welches nun 10, 5 Zoll misst, und einer verbesserten Performance. Neben Eingaben per Touchscreen werden der Surface Pen und ein (neues) Tastatur-Cover mit Touchpad unterstützt. Zur weiteren Ausstattung zählen eine 1080p-Frontkamera, Sensoren für das sichere Entsperren mit Windows Hello, USB-C, ein klassischer Kopfhöreranschluss und LTE Advanced.