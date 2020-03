Concept i4: So sieht die Antwort von BMW auf Teslas Model 3 aus

Stark und mit viel Reichweite

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Dieser Tage sollte eigentlich der Genfer Automobilsalon stattfinden, doch auch diese für die Branche so wichtige Veranstaltung musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Die Autobauer behelfen sich deshalb mit "virtuellen" Präsentationen, auch BMW stellte seine Neuigkeiten per Internet vor.Im Fall von BMW war der Fokus ganz auf den i4 gerichtet, dieser soll den Traditionshersteller auf Augenhöhe mit Teslas Model 3 bringen und darüber hinaus. Allerdings ist das Wort Concept hier essentiell, denn aktuell ist der BMW Concept i4 "nur" ein Ausblick auf die Zukunft.Im Gegensatz zu vielen anderen und oftmals übertrieben futuristischen Fahrzeugen (Ja, Mercedes-Benz AVTR, wir denken an dich) ist die Limousine für die spätere Serienfertigung vorgesehen. BWM-Fans und alle anderen Interessierten werden allerdings noch eine ganze Weile warten müssen, denn der Marktstart ist erst für das nächste Jahr vorgesehen. BMW will hier aber natürlich nicht nur eine alltagstägliche Stadtkutsche bieten, sondern auch Leistung und vor allem Reichweite. Aktuell spricht der Münchner Hersteller von 530 PS bzw. 390 kW, damit soll es auf bis zu 200 km/h gehen. Interessant ist aber auch die Angabe der Reichweite, hier sollen es in der "größten" Ausführung mit einer 80 kWh-Batterie rund 600 Kilometer sein (WLTP). Das wäre durchaus eine Ansage, denn Teslas Model 3 kommt in der Long Range-Ausführung auf "nur" etwa 560 Kilometer.BMW will eigenen Angaben nach innen wie außen Trends setzen. Im Fahrzeug kommt deshalb u. a. das "BMW Curved Display" zum Einsatz. Laut Hersteller verschmelzen hier die Darstellungsbereiche des Informations- und des Control Displays zu einer einzigen zum Fahrer hin geneigten Anzeigeneinheit. Auch beim Design des User Interface will BMW mit der Zeit gehen und ein Nutzungserlebnis bieten, das an aktuellen Endgeräten orientiert und bewusst weniger automotiv wirkt.