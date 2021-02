Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Trailer zum heutigen Start

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich. Das Spiel mit dem leicht sperrigen Titel basiert auf dem Pen & Paper-Rollenspiel "World of Darkness" und lässt Spieler in der Gestalt eines außer Kontrolle geratenen Gestaltwandlers gegen dessen Feinde und sich selbst kämpfen. Zum Start gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen.Im Mittelpunkt der Geschichte von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood steht ein mäch­ti­ger Garou namens Cahal, der die Kontrolle über seine eigenen Kräfte verloren hat und sich daher ins Exil zurückzog. Je nach Situation kann Cahal sowohl als Mensch unterwegs sein, sich aber auch in einen Wolf oder die nur schwer bändigende Kreatur Crinos verwandeln, wobei jede Gestalt ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Natürlich hat Cahal auch eine Mission - die skrupellose Ölgesellschaft Endron muss ein für alle Mal verschlagen werden.Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ist für den PC zunächst exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Außerdem gibt es das Spiel für die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X