Neuer Cinematic-Trailer zu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Nacon und Cyanide Studio haben einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel Werewolf: The Apocalypse - Earthblood veröffentlicht, das Spieler in die Haut eines Werwolfs schlüpfen lässt. Da es sich um einen reinen Cinematic-Trailer handelt, offenbart das Video noch keinerlei Spielszenen, es stimmt aber zumindest schon einmal recht gut auf das finstere Szenario ein.Werewolf: The Apocalypse - Earthblood basiert auf einem gleichnamigen Tabletop-Rollenspiel. In der Third-Person-Perspektive werden Spieler zum Werwolf Cahal, der aus seinem Werwolf-Rudel verstoßen wurde und sich mit der skrupellosen Pentex-Organisation anlegt.Weitere Details und dann vermutlich auch Spielszenen möchte der Entwickler am 7 Juli im Rahmen der Nacon Connect bekanntgeben. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood erscheint für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One