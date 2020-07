Erster Gameplay-Trailer zu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Entwickler Cyanide Studio hat zusammen mit dem Publisher Nacon einen neuen Trailer zu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood veröffentlicht. Zu sehen gibt es darin erste Spielszenen, leider wird das Video auch von einer Terminverschiebung begleitet, denn das Spiel erscheint noch doch ein wenig später als ursprünglich geplant.In Werewolf: The Apocalypse - Earthblood schlüpfen Spieler in die pelzige Haut des Wer­wolfs Cahal, der seine Tochter retten muss und sich dazu mit der machbesessenen Or­ga­ni­sa­tion Pentex anlegt. Der nun veröffentlichte Trailer zeigt erstmals bewegte Eindrücke aus dem Actionspiel. Natürlich müssen sich Spieler nicht auf die Menschengestalt beschränken, sondern können sich in einen Wolf oder die wilde Bestie Crinos verwandeln.Ursprünglich sollte Werewolf: The Apocalypse - Earthblood noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen, allerdings wurde der Release ins nächste Jahr verschoben. Neuer Termin ist nun der 4. Feb­ru­ar 2021.