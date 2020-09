Watch Dogs: Legion - So schön sieht das Spiel mit Raytracing aus

Nvidia hat mit der RTX 3000 seine nächste Grafikkarten-Generation präsentiert . Während des Live-Streams wurde auch ein neuer Trailer zu Watch Dogs: Legion gezeigt, in welchem Ubisofts Open-World-Titel mit aktiviertem Raytraycing und DLSS zu sehen ist.Das Video erlaubt dabei einen Blick auf einige der Stadtbezirke Londons, darunter Westminster, Chinatown, Soho oder Camden. Diese sehen dank Raytracing und dem KI-gesteuerten Upscaler DLSS (Deep Learning Super Sampling) äußerst detailliert und realistisch aus.Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Google Stadia. Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X folgen zeitnah nach dem Release der beiden Konsolen.