Warhammer 40,000 Darktide: Vorbestellungen möglich, neuer Trailer

Mit Warhammer 40,000: Darktide befindet sich derzeit ein recht vielversprechender Multiplayer-Shooter in der Entwicklung. Bei der diesjährigen Warhammer Skulls-Präsentation wurde nun ein neuer Trailer gezeigt, außerdem kann das Spiel ab sofort für den PC und die Xbox Series X/S vorbestellt werden.In Warhammer 40,000: Darktide wird die Stadt Tertium von einer anfangs unbekannten Macht angegriffen. Allein haben Spieler kaum eine Chance, die Angreifer zu bezwingen, denn in dem kooperativen Shooter kommt es vor allem darauf an, clever im Team zu agieren.Der neue Trailer "Rejects Will Rise" zeigt unter anderem den Angriff auf die Makropolstadt, neues Gameplay gibt es dabei aber leider nicht zu sehen.Warhammer 40,000: Darktide erscheint am 13. September 2022 für den PC und die Xbox Series X/S . Wer möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen und dabei zwischen einer Standard- und einer Imperial-Edition wählen. Letztere bietet zusätzliche Outfits, Portraitrahmen, einen kosmetischen Rucksack und 2.500 Einheiten der Währung Aquilas. Vorbesteller beider Versionen erhalten außerdem das "Atomanische Sternenwaffen-Schmuck­stück" und den "Vorhut des Imperiums-Portraitrahmen".