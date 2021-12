Warhammer 40K: Space Marine 2 mit erstem Trailer angekündigt

Focus Home Entertainment und Saber Interactive haben das nächste Kapitel der Space Marine-Marke angekündigt: In Warhammer 40,000: Space Marine 2 kehrt Captain Titus zurück, um sich ein weiteres Mal durch die Horden der Tyraniden zu schnetzeln. Zur Einstimmung gibt es einen bildgewaltigen CGI-Trailer, der ganz am Ende auch schon erste Spielszenen zeigt.Es war eine der größten Überraschungen bei den diesjährigen Game Awards: Das vor rund zehn Jahren veröffentlichte Warhammer 40,000: Space Marine bekommt einen direkten Nachfolger. In Space Marine 2 ziehen die dick gepanzerten Wächter der Menschheit wieder in einen Krieg, der dieses Mal die ganze Galaxie in Gefahr bringt.Mit dabei: Captain Titus, der Held des ersten Teils, der vom Schauspieler Clive Standen (bekannt aus Vikings und Taken) verkörpert wird. Im Ankündigungstrailer unterstützt dieser zusammen mit zwei weiteren Space Marines eine Gruppe Soldaten, die sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden.Wie die Gameplay-Schipsel am Ende des Videos zeigen, handelt es sich bei Space Marine 2 erneut um einen Third-Person-Shooter, in dem sich Spieler mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffen durch die Alien-Horden metzeln dürfen. Warhammer 40,000: Space Marine 2 erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , einen Erscheinungstermin hat das Spiel noch nicht.