Space Marine 2: Der erste Gameplay-Trailer zeigt jede Menge Action

Focus Entertainment und der Entwickler Saber Interactive haben einen ersten Gameplay-Trailer zu Warhammer 40,000: Space Marine 2 veröffentlicht. Dieser zeigt recht deutlich, dass das Actionspiel am Konzept des Vorgängers festhält und Spieler sich wieder in der Third-Person-Perspektive durch Gegnerhorden metzeln dürfen.Mit dem Release von Space Marine 2 im nächsten Jahr kehrt Captain Titus nach einer rund zehnjährigen Auszeit auf das Schlachtfeld zurück, um mit Kettenschwert und Co. möglichst viele Tyraniden auszuschalten und die Menschheit vor ihrem Untergang zu bewahren. Im Video ist die Stimme des Schauspielers Clive Standen (Vikings, Taken) zu hören, der der Protagonisten im Spiel seine Stimme leiht.Ansonsten wurden mit der Veröffentlichung des Trailers leider keine neuen Informationen geteilt, Space Marine 2 soll aber weiterhin irgendwann im nächsten Jahr für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen.