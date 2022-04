Vampire - The Masquerade Swansong: Vorbestell-Start & neuer Trailer

In Vampire - The Masquerade: Swansong sorgt ein Zwischenfall in der Bostoner Unterwelt für Unruhe in den Reihen der Blutsauger. Ab sofort kann das Rollenspiel für PC und Konsole vorbestellt werden, außerdem zeigen Nacon und der Entwickler Big Bad Wolf einen brandneuen Trailer.Während der Rollenspiel-Geheimtipp Vampire: The Masquerade noch immer auf seinen echten Nachfolger wartet, steht das Spin-off "Swansong" nun in den Startlöchern. In diesem schlüpfen Spieler abwechselnd in die Rollen von drei Vampiren, die in Boston nach den Gründen für einen Angriff auf das Vampirbündnis Camarilla suchen. Als untote Ermittler können die drei dabei natürlich auf ganz besondere Ermittlungstaktiken setzen. Allerdings gilt auch hier: Jede Entscheidung hat Konsequenzen.Vampire - The Masquerade: Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S . Eine Switch-Fassung folgt etwas später.