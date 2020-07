Vampire: The Masquerade - Swansong: Neuer Trailer zum Vampir-RPG

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Nacon und der Entwickler Big Bad Wolf haben einen neuen Trailer zum narrativen Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Swansong veröffentlicht und außerdem bestätigt, dass dieses im nächsten Jahr neben dem PC auch für die PlayStation 4 Xbox Series X und Nintendo Switch erscheint.Vampire: The Masquerade - Swansong erzählt die Geschichten von drei Blutsaugern, die jeweils einem anderen Clan der Camarilla angehören. Die Stories sind untereinander ver­flochten, wodurch Spieler bestimmte Ereignisse aus recht unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten dürfen. Wie das im Spiel aussieht, haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten. Auch der neue Trailer gibt hier keine Auskunft, da er ausschließlich vor­ge­ren­der­tes Material zeigt.Neben Swansong befindet sich mit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ein weiteres Spiel im selben narrativen Universum in der Entwicklung. Bloodlines 2 soll noch in diesem Jahr erscheinen.