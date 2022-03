Neuer Gameplay-Trailer zu Vampire - The Masquerade: Swansong

Nacon und das Studio Big Bad Wolf teilen heute einen neuen Gameplay-Trailer zum Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Swansong, das im Mai dieses Jahres erscheint. Spieler schlüpfen hier abwechselnd in die Rollen von drei Vampiren und ermitteln in einem Fall, der die Zukunft der Bostoner Vampirgemeinschaft für immer verändern könnte.Ausgangspunkt der Geschichte des narrativen Rollenspiels ist ein Überraschungsangriff auf die Camarilla, ein Bündnis, dem die meisten Vampire in Boston angehören. Um die Gründe für den Angriff klären und die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen zu können, wendet sich die auch als "Schwan" bekannte Vampirprinzessin Hazel Iversen an die drei Vampire, denen sie am meisten vertrauen kann.Bei den drei Blutsaugern handelt es sich um Galeb, Leysha und Emem, die fortan in der Sache ermitteln und sich dabei auf ihre ganz besonderen Vampirfähigkeiten verlassen können. Diese Fähigkeiten lassen sich individuell erweitern und dem eigenen Stil anpassen. Das Vorgehen bei den Ermittlungen sollte allerdings wohlüberlegt sein, denn getroffene Entscheidungen können deutliche Folgen nach sich ziehen.Vampire: The Masquerade - Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für den PC im Epic Games Store sowie für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Eine Switch-Version folgt später, ist derzeit aber noch ohne Datum.