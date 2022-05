Vampire: The Masquerade - Swansong: Launch-Trailer zum Rollenspiel

Im narrativen RPG Vampire: The Masquerade - Swansong steht die Zukunft der Blutsauger in Bostons Unterwelt auf dem Spiel. Während der Story schlüpfen Spieler in die Rollen von drei Vampiren, deren Schicksale eng miteinander verflochten sind. Zum Start zeigen Nacon das Studio Big Bad Wolf den offiziellen Launch-Trailer.Während Vampir-Fans noch immer auf größere Neuigkeiten zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 warten, ist ab sofort zumindest der Ableger Vampire: The Masquerade - Swansong erhältlich. In diesem droht die Camarilla im Chaos zu versinken, nachdem Hazel Iversen die Macht über die Bostoner Vampirsekte übernommen hat und einige Dinge seitdem nicht mehr wie geplant verlaufen. Sogar die Tarnung der Vampire könnte schon bald aufliegen.Spieler steuern im Verlauf der Handlung abwechselnd die Vampire Galeb, Emen und Leysha, die jeweils versuchen, auf ihre eigene Art die Sekte zu beschützen. Jeder der drei kann spezielle Vampirkräfte einsetzen und so beispielsweise Gegner einschüchtern oder als verführerischer Blutsauger zum Ziel kommen. Doch Vorsicht: Jede Entscheidung in Swansong kann Konsequenzen nach sich ziehen und das Schicksal der Vampire Bostons für immer verändern.Vampire: The Masquerade - Swansong ist für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.