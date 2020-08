Unknown 9 Awakening - Action-Spiel mit erstem Trailer vorgestellt

Alle News zur Spielemesse in Köln

Der Entwickler Reflector Entertainment hat mit Unknown 9: Awakening während der Opening Night Live zur Gamescom 2020 ein neues Action-Adventure angekündigt. Gezeigt wurde ein erster Teaser-Trailer, in dem ein indisches Straßenkind feststellt, dass es über­mensch­li­che Fähigkeiten besitzt.Begleitend zum ersten Video heißt es, dass in Unknown 9: Awakening das kleine Mädchen Haroona im Mittelpunkt steht. Haroona wurde auf den Straßen von Kalkutta großgezogen und scheint schon seit längerer Zeit von Visionen ihres eigenen Todes verfolgt zu werden. Außerdem besitzt sie die Fähigkeit, eine unsichtbare Welt zu manipulieren. Da die kleine offenbar selbst ihre un­ge­wöhn­li­che Situation nicht versteht, nimmt ein Mentor sie in seine Obhut und bringt ihr bei, ihre Kräfte gezielt einzusetzen.Unknown 9: Awakening ist das Pilotprojekt des Studios Reflector Entertainment. Es soll 2021 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen.