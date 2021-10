Tiny Tina's Wonderlands: Der Stabbomancer und Brr-Serker im Video

2K Games und Gearbox Entertainment haben einen neuen Trailer zu Tiny Tina's Wonderlands veröffentlicht und stellen in diesem zwei der spielbaren Klassen vor. Neben dem Stabbomancer lernen wir auch den Brr-Serker - mitsamt seinen besonderen Fähigkeiten - ein wenig genauer kennen.Tiny Tina's Wonderlands ist ein Spin-off der Borderlands-Reihe und orientiert sich auch weiterhin an deren Loot-Shooter-Gameplay. Größere Änderungen gibt es hingegen beim Schauplatz, denn dieses Mal gibt die verrückte Tiny Tina den Ton an und lässt uns in einer bunten Fantasy-Welt kämpfen. Der verrückte Humor bleibt dabei erhalten, was auch die Vorstellung der beiden Charakter-Klassen Stabbomancer (Killomant) und Brr-Serker deutlich macht.Während der Stabbomancer neben direkten Angriffen Feinde auch unbemerkt ausschalten kann, teilt der Brr-Serker mit seiner eisigen Axt ordentlich aus und kann mit einer Rotations-Attacke größere Gegnergruppen gekonnt ausdünnen.Bis zum Start des Spiels am 25. März 2022 wird Gearbox gewiss noch weitere Charaktere des Shooters vorstellen. Tiny Tina's Wonderlands erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S