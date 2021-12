Tiny Tina's Wonderlands - Klauenbringer und Zauberschuss vorgestellt

Im Borderlands-Ableger Tiny Tina's Wonderlands dürfen Spieler zu Beginn zwischen verschiedenen Heldenklassen mit jeweils speziellen Fähigkeiten wählen. Zwei davon, nämlich Klauenbringer und Zauberschuss, stellen die Entwickler nun in einem neuen Trailer ein wenig genauer vor.Vor ein paar Wochen hatten wir bereits den Stabbomancer und Brr-Serker kennengelernt, zu diesen gesellen sich nun zwei weitere Klassen hinzu: Da wären zunächst die Zauberschüsse, die den Einsatz von Schusswaffen mit Magie verbinden und Feuer und Eis auf ihre Gegner niederregnen lassen können. Oder sie verwandeln diese einfach per Fingerschnippen in einen harmlosen Skaf. Klauenbringer hingegen sind hammerschwingende und -werfende Krieger, die stets von einem kleinen Drachen begleitet werden - süß!Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S