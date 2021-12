Tiny Tina's Wonderlands: Witziger Story-Trailer zum Loot-Shooter

Mit Tiny Tina's Wonderlands startet Anfang 2022 ein ziemlich verrückter Ableger der Borderlands-Reihe, in dem die aufgedrehte Tiny Tina das Ruder in die Hand nimmt und uns in eine farbenfrohe Fantasywelt schickt. Was uns da genau erwartet, zeigt jetzt der offizielle Story-Trailer zum Spiel.In Tiny Tina's Wonderlands begibt sich der Spieler als Schicksalsbringer auf ein episches Abenteuer, um den finsteren Drachenlord zu besiegen. Bis es so weit ist, gibt es in der offenen Welt aber auch reichlich Loot zu sammeln und einiges zu entdecken. Im Trailer lernen wir außerdem ein paar der verrückten Mitstreiter des Schicksalsbringers kennen, wie etwa den etwas eigenwilligen Captain Valentine oder seine Robo-Begleiterin Frette.Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S