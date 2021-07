The Witcher: Monster Slayer - AR-Spiel für Android und iOS gestartet

Im Mobile Game The Witcher: Monster Slayer können Spieler ab sofort in die Fußstapfen des Hexers Geralt von Riva treten und - Augmented Reality sei Dank - in ihrer realen Umgebung auf Monsterjagd gehen. Zum Start auf Android und iOS zeigt der Entwickler Spokko nun den Launch-Trailer zum Free-to-Play-Titel.So wie im erfolgreichen Pokémon GO wird auch in The Witcher: Monster Slayer die echte Welt zum Schauplatz eines Spiels, welches zum Erkunden der näheren Umgebung einlädt. Basierend auf dem Live-Bild der Kamera, Kartendaten und dem GPS-Signal des Smartphones lassen sich somit auf dem Display in der Nachbarschaft und weit darüber hinaus Monster bekämpfen und spannende Abenteuer bestehen. Spieler sollen dabei eine zusammenhängende Geschichte erleben können.Kämpfe werden neben einfachen Wischgesten durch den Einsatz von Magie sowie Spezialangriffen entschieden und mit Trophäen belohnt. Sowohl die Tageszeit als auch die realen Wetterbedingungen nehmen Einfluss auf das Geschehen. The Witcher: Monster Slayer ist kostenlos im Google Play Store und Apple App Store erhältlich, wenig überraschend stehen zudem verschiedene In-App-Produkte zum Kauf bereit.