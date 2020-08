The Witcher: Monster Slayer - Neues Witcher-Spiel für Smartphones

CD Projekt Red hat überraschend ein weiteres Spiel im Universum von The Witcher angekündigt. Allerdings erscheint The Witcher: Monster Slayer nicht für den PC und Konsolen, denn es handelt sich um ein Augmented Reality-Spiel für Smartphones, das somit eher an Pokemon Go als an die Rollenspiel-Trilogie rund um Geralt von Riva erinnert.Ein erster Trailer soll auf das Spiel einstimmen, das derzeit für Smartphones mit Android und iOS entwickelt wird. Zur Story ist bekannt, dass diese vor der Ära Geralt von Rivas angesiedelt ist und Spieler zum Monsterjäger werden lässt. Das Gameplay verläuft orts­ba­siert und baut auf Augmented Reality auf. Das bedeutet, dass Spieler beim Blick auf ihr Smartphone-Display Monster in der realen Umgebung aufspüren und bekämpfen können.Dabei sollen diese dann auch die aktuelle Tageszeit und Wetterbedingungen im Kampf zu ihrem Vorteil nutzen können. Erfolgreiche Jäger können so Trophäen sammeln und Ver­bes­se­run­gen freischalten. The Witcher: Monster Slayer entsteht beim Entwickler Spokko und soll schon bald als Free to play-Titel erscheinen.