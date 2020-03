Marvel Future Revolution - Neues Superhelden-RPG für Smartphones

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Marvel hat ein neues Rollenspiel für Smartphones und Tablets im Superheldenuniversum des Konzerns angekündigt. Marvel Future Revolution soll eine offene Welt erschaffen, in der sich Spieler mit ihren Lieblingshelden austoben können. Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Trailer.Marvel Future Revolution ist das erste Open-World-Rollenspiel von Marvel, das für Mobil­geräte mit Android und iOS erscheint. Es wird beim südkoreanischen Studio Netmarble entwickelt, das in der Vergangenheit etwa schon mit Lineage 2 Revolution recht erfolgreich war. Der veröffentlichte Trailer zeigt zwar noch keine echten Spielszenen, wurde laut Marvel allerdings aus In-Engine-Material erstellt.Zu sehen sind im Video bekannte Marvel-Helden wie Captain America, Spider-Man, Doctor Strange und Captain Marvel, die in einer Stadt gegen zahlreiche Monster kämpfen. Die Helden sind dabei jeweils mehrfach und mit unterschiedlichen Kostümen zu sehen. Wann das Action-Rollenspiel startet, hat Marvel noch nicht verraten.