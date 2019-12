The Walking Dead: Saints & Sinners - Neuer Trailer zum VR-Shooter

Das Walking-Dead-Universum wird 2020 nicht nur mit einer neuen TV-Serie ausgebaut, auch Besitzer einer VR-Brille dürfen sich gleich zu Beginn des Jahres über einen weiteren (Spiele-)Ableger freuen. The Walking Dead: Saints & Sinners soll Spieler dabei den Überlebenskampf inmitten der Zombie-Apokalypse hautnah miterleben lassen.Schauplatz von Saints & Sinners ist die Stadt New Orleans, die von Beißern überrannt wurde. Natürlich geht die Gefahr nicht nur von den Untoten aus, denn auch zwischen den überlebenden Menschen kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Spieler können die Stadt frei erkunden und Aufträge für unterschiedliche Gruppierungen annehmen. Ähnlich wie schon in Telltales The Walking Dead müssen auch in Saints & Sinners immer wieder folgenschwere Entscheidungen getroffen werden, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.The Walking Dead: Saints & Sinners erscheint am 23. Januar 2020 für die Valve Index, die HTC Vive sowie die Oculus Rift und die Oculus Rift S. Versionen für die PlayStation VR und die Oculus Quest wurden ebenfalls angekündigt, erscheinen aber ein wenig später.