Saints & Sinners - Finaler Trailer zum Zombie-Shooter für VR-Brillen

Das Universum von The Walking Dead wird mit einem neuen Videospiel erweitert: Saints & Sinners ist dabei ausschließlich auf VR-Headsets spielbar und soll Spieler so die Zombie-Apokalypse besonders hautnah spürbar machen. Zum Start hat der Entwickler Skydance Interactive jetzt den passenden Launch-Trailer veröffentlicht.The Walking Dead: Saints & Sinners erzählt eine von der Comicvorlage und der TV-Serie unabhängige Geschichte im von den Untoten überrannten New Orleans. Bei der Suche nach Ressourcen und einem möglichen Ausweg aus dem Chaos müssen Spieler sich nicht nur mit Zombies, sondern ganz serientypisch oft auch mit anderen Überlebenden herumschlagen. Insgesamt haben die Entwickler eine Story vorbereitet, die Spieler mehr als 15 Stunden lang in der virtuellen Welt beschäftigen soll.The Walking Dead: Saints & Sinners ist ab sofort für den PC erhältlich und kann dort mit geeigneten VR-Headsets wie der Valve Index, HTC Vive oder Oculus Rift (S) gespielt werden. Versionen für die Oculus Quest sowie die PlayStation VR folgen zu einem späteren Zeitpunkt, wobei allerdings noch kein konkreter Termin genannt wurde.