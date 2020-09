The Walking Dead Onslaught: Launch-Trailer zum VR-Spiel erschienen

Heute erscheint das auf der TV-Serie The Walking Dead basierende Virtual-Reality-Spiel The Walking Dead Onslaught für PC und PlayStation VR. Zum Start zeigen Sony und der Entwickler Survios den Launch-Trailer mit neuen Eindrücken aus dem Titel. Dabei gibt es neben Zombies auch ein paar bekannte Gesichter aus der Serie zu sehen.The Walking Dead Onslaught ist bereits das zweite Spiel im Universum der Comic- be­zie­hungs­wei­se TV-Serie, das in diesem Jahr exklusiv für VR-Systeme erscheint. Anders als das im Januar veröffentlichte Saints & Sinners knüpft The Walking Dead Onslaught jedoch deut­lich dichter an der Fernsehserie an - Spieler erleben hier eine neue Geschichte nach dem Krieg gegen die Saviors und müssen unter anderem beim Wiederaufbau von Alexandria helfen.Dazu schlüpfen diese abwechselnd in die Rollen von Rick, Daryl, Michonne und Carol. Weiter versprechen die Entwickler 24 Waffen und eine zusätzliche Kampagne, in der Daryl Dixon nach einem fehlgeschlagenen Versorgungslauf einem Fremden in einer geheimnisvollen Stadt begegnet.The Walking Dead Onslaught ist ab heute für Sonys PlayStation VR und den PC (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality) erhältlich.