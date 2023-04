The Murder of Sonic the Hedgehog ist gratis bei Steam verfügbar

Sonic The Hedgehog ist tot - keine Sorge, Sega hat sich von seinem Maskottchen natürlich nicht verabschiedet. Dennoch dürfen wir im neuesten Spiel des Studios den Mörder des stachelig-blauen Igels ausfindig machen. Ermittelt wird in The Murder of Sonic the Hedgehog ab sofort - und das sogar kostenlos.In The Murder of Sonic the Hedgehog schmeißt Sonics Freundin Amy Rose an ihrem Geburtstag eine Krimi-Party auf dem Mirage Express und hat dafür alle ihre Freunde eingeladen. Dort wird Sonic dann zum Mordopfer - eigentlich nur im Rahmen des Partyspiels, doch möglicherweise steckt hinter der Sache doch mehr als ein einfacher Geburtstagsspaß.Spieler schlüpfen in dem Spiel in die Rolle eines neuen Charakters und müssen eine Reihe bekannter Charaktere wie etwa Tails oder Knuckles befragen, um den Mord an Sonic aufzuklären. Und was hat der freundliche Zugführer mit der Sache zu tun, der sich in seinen wohlverdienten Ruhestand begeben möchte?Sega beschreibt das Spiel als eine Mischung aus Visual Novel und Point-and-Click-Adventure mit vollständig von Hand gezeichneten Charakteren und Landschaften. In rund anderthalb bis drei Stunden ist die Geschichte zwar auch schon zu Ende, dafür kostet das Spiel auch keinen Cent und kann vollkommen kostenlos bei Steam heruntergeladen werden.