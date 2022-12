The Lords of the Fallen: Neuer Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen

CI Games hatte vor wenigen Monaten ein Reboot von Lords of the Fallen angekündigt. Bei der Trailer-Premiere zur Gamescom gab es aber noch kein Gameplay zu sehen. Dieses wurde nun in einem neuen Trailer nachgeliefert - und es erinnert stark an Hits wie Dark Souls oder Elden Ring.The Lords of the Fallen (man beachte das zusätzliche "The" im Titel) schickt Spieler als einen Kreuzritter auf eine Mission, den Dämonengott Adyr zu töten. Bevor dies gelingen kann, müssen zuvor allerdings noch eine Reihe weiterer brutaler Bossgegner bezwungen werden. Einen Vorgeschmack liefert hier der neue Gameplay-Trailer (oder Teaser), der auch erste Eindrücke der Spielwelt zeigt. Diese lässt sich grob in das Reich der Lebenden und das der Toten unterteilen und soll etwa fünfmal so groß wie beim Original aus dem Jahr 2014 sein.Ein genaues Release-Datum hat The Lords of the Fallen leider auch weiterhin nicht, das Spiel soll aber irgendwann 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.