The Last of Us 2 Remastered: Sony stellt den No-Return-Modus vor

Im Januar erscheint The Last of Us Part 2 Remastered für die PlayStation 5 . Neben Grafikoptimierungen erhält der Survival-Horror-Hit dann auch neue Inhalte, ein Highlight wird dabei der Spielmodus "No Return" sein.Den neuen Roguelike-Überlebensmodus "No Return" stellen Sony und das Studio Naughty Dog nun in einem neuen Trailer etwas genauer vor. Das Besondere: Begegnungen mit Feinden werden durch den Zufall bestimmt, was bei jedem Durchgang für Abwechslung und neue Herausforderungen sorgen soll.Spieler können dazu aus einer Reihe unterschiedlicher Charaktere wählen, von denen einige allerdings erst durch Fortschritte in der Kampagne freigeschaltet werden. Einige der Figuren sind in dem Modus das erste Mal spielbar und agieren im Story-Modus lediglich als NPC. Erfolge werden mit neuen Waffen und Skins belohnt, Bestenlisten zeigen außerdem, wie gut man sich im weltweiten Vergleich mit anderen Spielern geschlagen hat.The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für die PS5.