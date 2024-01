The Last of Us Part 2: Das Remaster ist ab heute für die PS5 erhältlich

Verbesserte Grafik, Survival-Modus

Günstiges Upgrade möglich

Sony hat heute das Remaster von The Last of Us Part 2 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Neben einer optimierten Grafik bietet die Neuauflage auch neue Inhalte wie einen Überlebensmodus und mehrere "verlorene Level".Damit erscheint das Remaster ungewöhnlich früh, denn das originale The Last of Us Part 2 wurde immerhin erst im Juni 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Sony verspricht mit der Neuauflage jedoch eine ganze Reihe Verbesserungen. Diese betreffen zunächst die Grafik, auf der PS5 läuft das Spiel wahlweise in nativem 4K oder von 1440p auf 4K hochskaliert im Performance-Modus. Hinzu kommen VRR-Support, höher aufgelöste Texturen, verbesserte Schatten und Animationen. Auch die Ladezeiten fallen kürzer aus. Wie das Remaster aussieht, zeigt Sony noch einmal im Launch-Trailer.Neu ist außerdem der Überlebensmodus "Kein Zurück". In diesem müssen Spieler zufällig generierte Begegnungen mit Feinden überstehen und können so neue Designs freischalten. Auch bisher nicht spielbare Charaktere stehen dabei zur Auswahl. Mit "Verlorene Level" erhalten Spieler erstmals Einblicke in die Entwicklerversionen von drei Levels, die es nicht in das finale Spiel geschafft hatten. Im Modus "Gitarre frei spielen" können Spieler ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen.Gut zu wissen: Wer bereits The Last of Us Part 2 gekauft hat, kann für 10 Euro ein Upgrade auf die Remastered-Version durchführen. Details hierzu hat Sony auf der PlayStation-Website veröffentlicht.