The Last of Us: HBO veröffentlicht Trailer zur kommenden Serie

Ausstrahlung beginnt am 16. Januar 2023

Da im Januar die Serien-Adaption des PlayStation-Titels The Last of Us erscheinen soll, hat HBO einen weiteren Trailer zum Abenteuer von Joel und Ellie gezeigt. Das zweieinhalb Minuten lange Video gibt viele neue Eindrücke und zeigt zahlreiche Charaktere in Aktion. Die Serie soll aus neun wöchentlich erscheinenden Episoden bestehen.Wie das gleichnamige Videospiel des Entwicklerstudios Naughty Dog spielt die Serie The Last of Us im postapokalyptischen Nordamerika, nachdem ein großer Teil der Menschheit von einem Pilz infiziert und in Zombies verwandelt wurde. An der Serie haben auch die ursprünglichen Schauspieler von Joel und Ellie, Troy Baker sowie Ashley Johnson, mitgewirkt. Sie übernehmen allerdings nicht ihre bisherigen Rollen, sondern Ellies Mutter Anna und einen Kannibalen.Insgesamt soll die Serie aus neun Episoden bestehen. Während die erste Folge in der Nacht zum 16. Januar 2023 ausgestrahlt wird, sollen alle weiteren Episoden nach und nach veröffentlicht werden. Hierfür ist ein Rhythmus von einer Woche vorgesehen. Jede Folge, mit Ausnahme der ersten Episode, soll etwa 60 Minuten dauern. Die erste Folge soll mit knapp 83 Minuten etwas länger sein. The Last of Us wird hierzulande auf Sky sowie dem Streaming-Dienst WOW TV ausgestrahlt.