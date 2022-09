The Last of Us: Die Serie startet in Deutschland bei Sky, erster Trailer

The Last of Us - in Deutschland zuerst auf Sky

Videospieladaption mit bekannten Stars

Sky hat einen ersten Trailer zur TV-Serie The Last of Us veröffentlicht, die auf dem gleichnamigen Videospiel von Sony basiert. Zu sehen gibt es darin bereits einige atmosphärische Szenen mit den beiden Protagonisten und wir können einen kurzen Blick auf die Clicker erhaschen.Mit der Veröffentlichung des Videos ist somit nun offiziell bestätigt, dass Sky die HBO-Serie in Deutschland beziehungsweise in allen Sky-Märkten (also Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien sowie in UK und Irland) zeigt, und zwar sowohl klassisch via Sky im Fernsehen als auch über den Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket).Die Serie greift die Geschichte des Videospiels auf, das vom Studio Naughty Dog entwickelt wurde und 2013 erstmals für die PS3 erschien. Auch hier steigen wir somit 20 Jahre nach einer Katastrophe ein, bei der ein Pilz einen großen Teil der Weltbevölkerung in Zombie-ähnliche Wesen, die sogenannten Clicker, verwandelt hat. Im Mittelpunkt der Handlung stehen einerseits die 14-jährige Ellie und andererseits ihr erwachsener Begleiter Joel, die gemeinsam eine gefährliche Reise quer durch die USA antreten, um an einen sicheren Ort zu gelangen. Denn: Ellie könnte in sich den Schlüssel für ein Heilmittel tragen.Die beiden Hauptrollen der Serie konnten durchaus prominent besetzt werden, denn während der Mandalorian-Darsteller Pedro Pascal in Joels Rolle schlüpft, spielt Bella Ramsey (Game of Thrones) Ellie. In weiteren Rollen sind unter anderem Gabriel Luna, Anna Torv und Nico Parker mit dabei. Das Drehbuch stammt von Craig Mazin und Neil Druckmann.Wann genau The Last of Us startet, ist leider weiterhin nicht bekannt. Fest steht, dass es die zehn Folgen von Staffel 1 irgendwann 2023 zu sehen gibt, bei Sky dann parallel zur US-Ausstrahlung. Wer bis dahin noch einmal seine Erinnerungen an das Spiel auffrischen möchte, kann dies seit Kurzem auch mit dem Remake von The Last of Us Part 1 auf der PlayStation 5 tun. Diese erscheint demnächst außerdem für den PC.