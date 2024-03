The Elder Scrolls Online: Verlies-DLC 'Scions of Ithelia' veröffentlicht

Zwei neue Verliese

Update 41

Ab sofort ist der neue Verlies-DLC Scions of Ithelia für The Elder Scrolls Online verfügbar und erweitert das Online-Rollenspiel um zwei komplett neue PvE-Verliese. Außerdem wurde das Update 41 veröffentlicht, welches dem Basisspiel einige Korrekturen und Verbesserungen spendiert. Eine Änderung dürfte dabei für deutlich mehr Platz in den Spielerinventaren sorgen.Scions of Ithelia umfasst die beiden Verliese "Die Grube der Eidgeschworenen" sowie "Schleier des Aufruhrs". In diesen müssen Spieler einerseits im Namen Malacaths Rache üben und eine Gruppe feindseliger Waldelfen bekämpfen und andererseits dem Hilferuf Fa-Nuit-Hens folgen und ein mächtiges Relikt gegen einen geheimnisvollen Kult verteidigen. Als Belohnungen winken in beiden Fällen unter anderem neue Gegenstandssets, Sammlungsstücke und Errungenschaften.Zusammen mit dem DLC wurde außerdem Update 41 für das Grundspiel veröffentlicht. Highlight sind hier die neuen stapelbaren Belagerungswaffen - Spieler können maximal 20 ähnliche Belagerungswaffen in ihrem Inventar stapeln und so kostbaren Platz sparen. Außerdem wurden die Mindestanforderungen für PC und Mac geändert, für alle Interessierten lohnt sich ein Blick in die Patchnotizen Scions of Ithelia ist ab sofort für PC und Mac erhältlich. Der DLC ist in der ESO Plus-Mitgliedschaft enthalten, außerdem kann er für 1500 Kronen im Kronen-Shop erworben werden. Ab dem 26. März sind die neuen Verliese auch für Xbox und PlayStation verfügbar.