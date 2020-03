The Elder Scrolls Online: Greymoor - Neuer Trailer und Gratis-Prolog

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Im Sommer dürfen sich Spieler von The Elder Scrolls Online auf neuen Nachschub freuen: Die Erweiterung Greymoor führt die Haupt­geschichte weiter und lässt Spieler auf eine neue Bedrohung stoßen, welche die Zukunft von Himmelsrand für immer verändern könnte. Heute startet ein Preview-Event, außerdem wurde ein neuer Trailer bereitgestellt.Greymoor ist das nächste Kapitel in der Geschichte des Online-Rollenspiels und knüpft somit direkt an die Geschehnisse von Harrow­storm an. Spieler müssen Himmelstand gegen einen Vampirfürsten verteidigen und können dabei auch das westliche Himmelsrand bereisen.Bethesda hat außerdem bekanntgegeben, dass seit heute (30. März 2020) um 16:00 Uhr für alle Spieler von The Elder Scrolls Online der Prolog zu Greymoor "Die Zirkelverschwörung" kostenlos verfügbar ist. The Elder Scrolls Online: Greymoor erscheint dann am 18. Mai für den PC und Mac und am 2. Juni für die PlayStation 4 und Xbox One