The Elder Scrolls Online: Blackwood - Trailer zum Start der PC-Version

Bethesda Softworks hat das nächste Kapitel für das Rollenspiel The Elder Scrolls Online veröffentlicht. In Blackwood werden Spieler mit den Taten eines daedrischen Fürsten konfrontiert und können eine neue Region erkunden. Durch ein neues Gefährtensystem muss zudem niemand mehr allein die Abenteuer in Tamriel bestreiten. Zum Start stimmt ein sehenswerter Cinematic-Trailer auf die Erweiterung ein.The Elder Scrolls Online: Blackwood setzt die Geschichte des ganzjährigen Abenteuers "Tore von Oblivion" fort. In der neuen Region Dunkelforst müssen die Helden von Tamriel die Ränkespiele und Intrigen des machtbesessenen Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon durchkreuzen - insgesamt gibt Bethesda eine Spielzeit von mehr als 30 Stunden für die neue Geschichte an.Neben der neuen Geschichte bringt Blackwood außerdem ein Gefährtensystem mit sich. Dieses stellt Spielern einen zusätzlichen Mitstreiter an die Seite. Während der Geschichte von Blackwood können zwei unterschiedliche Charaktere mit individuellen Fähigkeiten, Stil und Persönlichkeitsmerkmalen freigeschaltet werden.Zu den weiteren neuen Inhalten von Blackwood zählen weiterhin die neue Prüfung Felshain für zwölf Spieler, das Weltereignis "Portale ins Reich des Vergessens", neue Gewölbe, Verliese, Anführer der offenen Welt sowie weitere Quests.The Elder Scrolls Online: Blackwood ist ab sofort für den PC, Mac und Google Stadia erhältlich. Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen am 8. Juni.