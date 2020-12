The Callisto Protocol: Neues Spiel der Dead Space-Macher vorgestellt

Videos automatisch starten

Fans der Dead Space-Reihe sollten diese Ankündigung von EA und dem Studio Striking Distance besser genauer im Auge behalten, denn auch wenn es sich bei The Callisto Protocol um keinen direkten Nachfolger handelt, scheint das Spiel ein ähnliches Szenario und auch vergleichbare Atmosphäre zu liefern, wie es der Ankündigungstrailer vermuten lässt.



Gezeigt wurde das Video erstmals bei den diesjährigen Game Awards. The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf dem Jupitermond Kallisto, wo Spieler aus dem Hochsicherheits­gefängnis Black Iron entkommen müssen. Allerdings dürften Gefängniswächter wohl das kleinste Problem darstellen, denn offenbar warten auf Kallisto bereits viel schlimmere und nicht menschliche Gefahren.



Weitere Details zur Story wurden noch keine genannt und es gibt auch noch kein echtes Gameplay zu sehen. Fest steht, dass sich The Callisto Protocol explizit an Einzelspieler auf PC und Konsolen richtet. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2022 geplant.



Wer das Studio Striking Distance nicht kennt: Dieses wurde von Glen Schofield gegründet, einem der Schöpfer der Dead Space-Spiele. Allerdings wird The Callisto Protocol nicht an Dead Space anknüpfen: Es ist nämlich in einer weit entfernten Zukunft des PUBG-Universums angesiedelt.