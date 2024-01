Star Wars: The Bad Batch - Termin und Trailer zur finalen Staffel

Disney hat den Starttermin für die dritte Staffel der Star-Wars-Animationsserie The Bad Batch bekannt gegeben. Wie schon seit einer Weile feststeht, wird dies dann auch die letzte Staffel sein. Begleitet wurde das Datum von einem neuen Trailer, der Fans zeigt, was sie zum Finale noch erwartet.Die neuen Geschichten gibt es ab dem 21. Februar 2024 zu sehen. Dann starten gleich drei Episoden auf einen Schlag. Weitere danach dann immer wöchentlich. Insgesamt bietet die Staffel noch einmal 15 Folgen.Die Serie dreht sich natürlich weiterhin um die Kloneinheit 99 (auch bekannt als "Bad Batch"), deren Mitglieder alle einzigartige Fähigkeiten besitzen und die sie zu besonders effektiven Elite-Kriegern machen. Wie die Vorschau zeigt, wird die Bad-Batch-Crew diese auch dringend benötigen, um das Klonmädchen Omega zu befreien, welches vom Imperium entführt wurde. Die größte Überraschung im Video dürfte allerdings der Auftritt der Schurkin Asajj Ventress sein, die eigentlich als verstorben gilt. Was genau es mit ihrer Rückkehr auf sich hat, werden dann die neuen Folgen zeigen.