Star Wars: The Bad Batch - Neuer Trailer stimmt auf die Serie ein

Disney zeigt in diesem Jahr die nächste Animationsserie im Star Wars-Universum - natürlich beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+. Los geht es wenig überraschend am Star Wars-Tag in wenigen Wochen. Einen neuen Trailer gibt es aber bereits jetzt zu sehen.



Star Wars: The Bad Batch spielt nach der inzwischen abgeschlossenen Serie The Clone Wars und rückt eine besondere Einheit von genetisch veränderten Klonen in den Mit­tel­punkt, die unter der Bezeichnung "Force 99" bekannt ist - oder eben als "Bad Batch". In der Zeit nach den Klonkriegen nimmt die Gruppe nun verschiedene Aufträge an und sucht nach einem neuen Platz in einer sich stark verändernden Galaxis.



Los geht es mit Star Wars: The Bad Batch am 4. Mai 2021 mit einer 70 Minuten langen Premierenfolge - also am Star Wars-Tag. Weitere Folgen erscheinen dann ab dem 7. Mai jeden Freitag. Zur Gesamtlänge der ersten Staffel ist derzeit noch nichts bekannt.