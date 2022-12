Star Wars: The Bad Batch - Neuer Trailer stimmt auf die 2. Staffel ein

Fans der Kloneinheit 99 müssen nicht mehr lange auf ein Wiedersehen mit der ungewöhnlichen Heldentruppe warten: Disney zeigt Staffel 2 der Animationsserie Star Wars: The Bad Batch ab Anfang Januar 2023. Bevor es losgeht, soll jetzt ein neuer Trailer auf die Folgen einstimmen.Staffel 2 setzt einige Monate nach dem bisherigen Finale an. Nach dem Fall der Republik nimmt die abtrünnige Kloneinheit 99, besser bekannt als "Bad Batch", weiterhin Missionen an, die sie an einige mitunter recht gefährliche Orte bringen. Im Trailer wird die Truppe gleich zu Beginn etwa von riesigen Alien-Krabben verfolgt. Natürlich werden auch viele bekannte Gesichter in den neuen Folgen auftauchen, darunter der Wookie-Jedi Gungi, Imperator Palpatine, Captain Rex oder Commander Cody.Star Wars: The Bad Batch Staffel 2 startet am 4. Januar 2023 mit zwei Folgen am Stück bei Disney+. Zur Staffelmitte und zum Finale gibt es weitere Doppelfolgen, sodass die vorerst letzte von insgesamt 16 Episoden am 29. März läuft.